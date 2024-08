Grazie alle Winks ho creato un impero Ecco chi è il Walt Disney italiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lo chiamano il «» ma sarebbe più corretto definirlo europeo perché la sua casa di produzione Rainbow non ha uguali nel continente. Nel 2004 ha inventato il mondo delle, che gli ha permesso di reivestire e crescere. Poi ci sono stati i 44 gatti. L'ultima creatura seriale del visionario disegnatore e produttore Iginio Straffi, che si è fatto le ossa per Sergio Bonelli durante gli anni dell'università, è una saga ambientata in fondo al mare, un mix di magia e coraggio, che sta dominando le classifiche in oltre 50 Paesi del mondoalla diffusione su Netflix dallo scorso 22 agosto. È al primo posto della categoria Serie Tv Kids. Straffi, come è nata l'idea della serie d'animazione Mermaid Magic, ambientata nell'oceano? «Volevamo creare una nuova saga per ragazzi che potesse divertire anche i grandi.