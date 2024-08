Gamma mixology nuove proposte della Distilleria Castagner

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Stile italiano e botaniche del territorio per i nuovi prodotti che affiancano Casta, la prima grappa nata nel 2017 per la miscelazione Visnà di Vazzola, agosto 2024, firma italiana d’eccellenza per i distillati di qualità, dopo aver rivoluzionato il mondograppa, si affaccia anche al segmento dell’aperitivo con duesimbolo di questo rito italiano: Bittere Vermouth. Il “progetto”, nato nel 2017 con Casta, la grappa creata per la miscelazione e affiancata nel 2021 da Gin Vitae, si completa così con due nuovi prodotti anch’essi realizzati in house e dal forte legame con l’uva e il territorio. «Abbiamo creato una linea completa per l’aperitivo», spiega il fondatoretrevigiana, Roberto, che oggi porta avanti l’azienda insieme ai figli Silvia, Giulia e Giovanni e al nipote Carlo.