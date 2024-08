Furto di rame in un’azienda del Corsalone di Chiusi della Verna | arrestati i responsabili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 –aggravato e ricettazione. Con queste accuse i Carabinieri di Bibbiena hanno fermato due persone e denunciate altrettente, ritenutiin concorso. I soggetti sono ritenuti componenti di una banda responsabile del graveperpetrato nella notte tra il 19 e il 20 agosto nella frazionediin danno di un’importante azienda di lavorazione metalli. In quell’occasione venivano asportati 120 quintali diper un valore commerciale di € 140.000. A seguito delpartivano immediatamente le indagini che permettevano dapprima di recuperare gran parterefurtiva, la quale era stata occultata dai malfattori in un’area boschiva delnonché, in seguito, di acquisire importanti elementi investigativi.