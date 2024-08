F1 McLaren non libera ancora Norris | Non si può sempre favorirlo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Andrea Stella e lasognano la rimonta su Max Verstappen per il titolo. L’esempio su cui fa fede il team principal del team inglese è quello della stagione 2013, dove Sebastian Vettel ottenne nove vittorie consecutive dopo l’estate e si aggiudicò il quarto titolo consecutivo: “Vediamo cosa ha fatto Vettel nel 2013. E ci diciamo: perché no, potremmo farlo anche noi. Dobbiamo solo credere che sia possibile”, dice l’ex Ferrari, che allora dirigeva Fernando Alonso sulla rossa. Il team però non vuole lasciare carta bianca a Lando, il quale è l’unico che può completare l’eventuale rimonta. Il britannico in Ungheria aveva dovuto rinunciare alla vittoria per restituirla al compagno Piastri e adesso ha bisogno di tutti i punti possibili per sconfiggere il tre volte campione: “Parliamo costantemente del tema della gestione della scuderia.