Euroviola il primo bivio Biro Kean e gli ‘affidabili’ Una partita senza appello Stasera è vietato sbagliare

(Di giovedì 29 agosto 2024) Zsolt Hornyak, tecnico dell’Akademia Puskas è un ’vecchio volpone’ e come tale ha messo tutta la pressione sulla Fiorentina che oggi (ore 21) ha un solo risultato a disposizione alla ’Pancho Arena’: la vittoria. Già, perché tornare a Firenzela qualificazione avrebbe un effetto boomerang difficilmente immaginabile. Negativo, ovviamente. E la truppa di Palladino di pressione ne ha tanta per conto suo e lui, Hornyak, ha spinto sull’acceleratore. "Non siamo noi i favoriti, ma si deciderà tutto mentalmente in campo". In altre parole, sappiamo come mettere in difficoltà gli avversari e lo faremo. Messaggio mandato a memoria, soprattutto dalla Fiorentina che ha metabolizzato quanto accaduto all’andata, imparando la lezione a memoria che però dovrà essere ripetuta oggi,sbavature. Soprattutto difensive.