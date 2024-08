Da 160 anni al fianco della comunità | la Croce Rossa di Bergamo festeggia coi suoi 3mila volontari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il 4 settembre laditaglierà il traguardo dei 160di presenza attiva sul territorio bergamasco: dacittà, dove è nata nel 1864 dopo Milano e di fatto la seconda sede diin Italia, fino agli estremi lembiprovincia, l’associazione è presente non solo con il servizio di urgenza in ambulanza, ma con una varietà di attività per soddisfare le necessita’popolazione, spesso in condizioni precarie e di fragilità. Dal 31 agosto al 21 settembre abbiamo organizzato varie iniziative perre questo importanteversario, spicca tra tutte la prima camminata non competitiva ‘’160in Cammino’’ che domenica 8 Settembre animerà le strade cittadine con tre percorsi da 6-12 km.