‘Città Spettacolo’ De Stasio | Gestione leggera dei soldi pubblici Contratti con ospiti? Ho inviato richiesta di accesso agli atti

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Edizione Città Spettacolo 2024: 150.000 Euro del Comune e 150.000 Euro quale contributo da parte della Regione Campania.destinati all’evento gestito dalla “Fondazione Città Spettacolo” il cui direttore è il Dr. Renato Giordano. A prescindere dalle considerazioni, peraltro abbastanza ovvie, relative al merito dell’evento, ormai lontano anni luce dal progetto originario e dalle edizioni che hanno caratterizzato la nostra città quale vetrina per le anteprime teatrali, ho il dovere, quale consigliere comunale, di intervenire sulla “dei fondi” per la realizzazione dell’evento. Il Direttore Dr. Giordano ha affermato, anche a mezzo stampa, di non avere stipulato alcun contratto con i partecipanti esterni alla Città Spettacolo, asserendo che “nel mondo dello spettacolo vale la parola”.