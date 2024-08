Cinque cose oltre il vino da fare tra le colline del Gavi Docg

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) Diversamente Piemonte, ma anche diversamente Liguria, se ne potrebbe ragionare. Le verdidel– che quest’anno celebra cinquant’anni dal riconoscimento della denominazione – se ne stanno come appoggiate sull’ultimo lembo settentrionale di Appennini, un attimo prima di vederli sollevare e tramutarsi in Alpi. Basta poco per accorgersi che uno dei pochi vini bianchi della regione di sabaudo ha davvero poco, così come il suo territorio, che resta intimamente legato al mare e a Genova, tanto nel dialetto quanto sulla tavola. Così, ad appena un’ora d’auto da Torino e da Milano, quella delè una campagna ondulata e cortese, come la sua uva più preziosa, che si lascia vivere calice dopo calice e morso dopo morso, svelando bellezze nascoste e una cucina accogliente e sostanziosa.