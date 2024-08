Boscaiolo semi decapitato in val Pusteria i nodi da sciogliere | tracce di sangue sull’auto e l’ipotesi della challenge mortale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bolzano, 29 agosto 2024 – Resta ancora avvolta nel mistero la tragica morte di di Aaron Engl,di 24 anni, trovato il 18 agostosu un prato sopra Terento, in val. Elementi interessanti potrebbero arrivare dall'analisi del cellulare del morto. Intanto prosegue l'inchiestaProcura di Bolzano. Nei prossimi giorni è atteso un verticeProcura con il Ris di Parma e il patologo, che ha effettuato l'autopsia, per fare il punto sull'indagine, dalla quale per il momento non trapela nulla. Per il momento, almeno ufficialmente, gli inquirenti indagano a 360 gradi, non escludendo nessuna pista, dall'incidente al delitto. Il giovane era morto tra le 5 e le 6mattina di domenica 18 agosto. La sera precedente aveva partecipato ad una festa ed era tornato di notte a Terento in taxi con alcuni amici.