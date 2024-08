Barcellona Marca | No a grossi colpi di mercato e ingaggi da limare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non ci sarà nessun grande acquisto dell’ultimo minuto per il. Il club blaugrana, come riporta, ha già escluso di concedere una “leva espressa” all’ultimo minuto che genererebbe abbastanza “Fair Play” per fare un grande acquisto da regalare ad Hansi Flick. Sfumano dunque le idee Nico Williams e Leao, due giocatori a cui ilpensava. Nel frattempo però sarebbe in dirittura d’arrivo l’accordo con Nike, che, secondo fonti interne al club, non aiuterà i catalani in questoma potrebbe farlo in inverno. Un’altra opzione per mettere nelle casse del club soldi utili per ilè ricevere la restante parte della vendita di Barça Vision, per il quale Aramark deve ancora saldare una parte.