Amrabat antico obiettivo del Napoli Manca alternativa a Lobotka | questo ed altro a Radio Goal

(Di giovedì 29 agosto 2024) Vigliotti, De Maggio, Mpasinkatu, Mora, Repice, Dionigi, Bucciantini, De Giovanni hanno partecipato asulle frequenze di Kiss Kissper parlare della squadra azzurra, di calciomercato e di. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“è stato undelquando esplose a Verona e la sua compagna scelse Firenze e non. Fu iper valutato dal Manchester United, ora è tornato a Firenze e sarebbe una valida. Lo ritengo consono all’occorrenza, ci sta tutto che possa far parte della rosa.un difensore? Non ci dimentichiamo che c’è anche Olivera che può fare il braccetto. Numericamente ilè a posto.