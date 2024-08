Achille Costacurta i genitori lo avrebbero mandato in Brasile per qualche mese | quel che sappiamo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 agosto 2024)non è più attivo su Instagram, ma su TikTok ha un profilo che aggiorna quotidianamente. Chi lo segue, infatti, sa benissimo che da tempo si trova in Sud America dove fa la spola fra la Colombia e il. Un viaggio che, secondo quanto dichiarato da Alessandro Rosica, sarebbe stato organizzato dai suoie che durerà. “Quandofa solo danni in Italia e quindi Martina Colombari pensa di mandarlo direttamente ine Colombia per. Credo sia la sua fine. Certo che potevano gestirla meglio la situazione, è fuori controllo”. I video sono questi:in: resterà lì davvero un paio di mesi? Che sia stato davveroindaiper fargli trovare “una strada”, come dichiarato tempo fa da suo padre Billy? “Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione.