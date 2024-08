Telegram Durov rilasciato su cauzione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 22.20 L'amministratore delegato diè statoin attesa di ulteriori indagini. A Pavelsono state presentate le accuse per presunti reati sulla sua app di messaggistica: non può lasciare la Francia; libertà condizionale suda 5 milioni di euro. Arrestato sabato all'aeroporto Le Bourget,fuori Parigi,(nato in Russia e cittadino francese) è accusato anche di lasciar usareper abusi sessuali su minori e traffico di droga e di essersi rifiutato di fornire informazioni quando richiesto dalla legge