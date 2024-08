‘Squid Game 2’ in arrivo su Netflix il 26 dicembre 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I fan di’ potranno festeggiare doppiamente il 26. Oltre ad essere Santo Stefano, è anche la data annunciata per la pubblicazione della seconda stagione della serie tv dei record. Prevista anche una terza e ultima stagione, in uscita nel corso del 2025.2’, anticipazioni sulla nuova stagione Era il settembre 2021 quando la serie tv sbarcava suiniziando ad ottenere un successo sempre più crescente per trasformarsi in un vero e proprio fenomeno mondiale. Finalmente, dopo tre anni di attesa,2’ sarà presto disponibile. Ecco le anticipazioni sulla trama. Tre anni dopo aver vinto lo Squid, il Giocatore 456 (Seong Gi-hun) continua la sua missione principale: scovare le persone che stanno dietro a questo crudele gioco e a porre fine a questo divertimento sadico.