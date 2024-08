Rissa a bottigliate in un bar ferito un carabiniere | arrestato un 40enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Montegranaro (Fermo), 28 agosto 2024 - Una lite tra gli avventori di un bar è finita a lanci di bottiglie e, quando sono intervenuti i carabinieri, uno dei coinvolti nei tafferugli ha aggredito eun militare. E’ accaduto a Montegranaro, dove i carabinieri del luogo, in collaborazione con quelli della sezione radiomobile di Fermo, hannoun pregiudicato campano di 40anni. L’uomo, domiciliato a Montegranaro, è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate. I militari dell’Arma sono intervenuti presso un bar su segnalazione al numero d’emergenza 112 riguardante una lite tra avventori, culminata con il lancio di bottiglie di vetro.