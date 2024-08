Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Grande delusione per Emmaagli Us2024. La britannica è uscita di scena al secondo turno del Major americano nella sfida tra campionesse Slam con Sofia Kenin (Australian2020). La classe 2002 ha rinunciato ai Giochi Olimpici di Parigi per preparare al meglio l’ultimo Slam dell’anno, ma non è riuscita nemmeno ad avvicinare quello straordinario trionfo del 2021, a neanche 19 anni e da numero 150 del mondo, che aveva messo a soqquadro il mondo del tennis femminile. “Sono triste per quello che è successo. In questo torneo ho sempre cercato di dare il meglio di me stessa. Ora dovrò analizzare cosa non è andato per migliorare e per poter chiudere la stagione al meglio. Anongli Us, hanno influito sul mio futuro”, le sue parole in conferenza stampa.: “Anongli Us” SportFace.