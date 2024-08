Pinco Pallino Green Nuovo nido a Quarrata | Pedagogia all’aria aperta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Avevamo cercato a lungo il luogo ideale, dove aprire un’altra struttura a, questa volta incampagna ma comunque non troppo lontana dal centro abitato. Finalmente siamo riuscite a coronare questo sogno e il primo settembre faremo l’inaugurazione del, in via dei Pretelli". Sono ancora incredule Letizia Di Santo e Marcella Spadini, le due educatrici originarie di Prato, che ormai dal 2011 sono già sul territorio quarratino con i due asiliprivatidi via della Repubblica e2 di via Pistoia e che adesso, grazie a una buona dose di intraprendenza e di capacità imprenditoriali, avviano unservizio per le famiglie del territorio.