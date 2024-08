Paralimpiadi 2024 al via | la cerimonia inaugurale dalle 20 sugli Champs Elysées

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ad ormai più di due settimane dalla fine delle Olimpiadi, si alza il sipario sulleche prolungheranno per altri 12 giorni le competizioni sportive nella cornice di Parigi. Ladi apertura per dare il via ai giochi si terrà questa sera20 con chiusura prevista per l’8 settembre e visibile in diretta tv su Rai 2. Place de la Concorde e glisi apprestano ad accogliere i 184 Comitati Nazionali che sfileranno tramite una parata aperta a tutti lungo i Campi Elisi fino ad arrivare al luogo ufficiale delladove solo i più fortunati dotati di biglietto (i prezzi andavano dai 150 ai 700 euro) assisteranno all’accensione del braciere. Durante lo spettacolo offerto al pubblico parigino si esibiranno circa 140 ballerini, con e senza disabilità, in un’esibizione dal nome ‘Paradoxe’.