Omicidio di Terno strade chiuse per cercare l’arma Interrogato uno degli uomini in bici

(Di mercoledì 28 agosto 2024)d’Isola. L’obiettivo ènuovi elementi utili alle indagini, perchè quelli raccolti finora non sono ritenuti sufficienti. Su disposizione della procura, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto alcunedid’Isola sarannoal traffico per permettere ai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo con i colleghi del Ros di analizzare meglio la zona in cui si è consumato l’di Sharon Verzeni. Non solo via Castegnate dove la 33enne è stata accoltellata, ma anche via Merelli dove abitava e da dove è uscita quella sera, e poi ancora ledel tragitto di circa sei chilometri percorso prima di incrociare il suo assassino. Alle operazioni dovrebbero prendere parte anche glidel Ris di Parma, oltre agli agenti della polizia locale che si occuperanno della circolazione stradale.