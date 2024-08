Oliviero Toscani | Ho una malattia incurabile Non so quanto mi resta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È uno dei fotografi più famosi al mondo, maestro di scatti provocatori, dall’impatto emotivo immenso noti come shockvertising. Con un’intervista,ha parlato per la prima volta delladi cui è affetto, l’amiloidosi. Non satempo gli, ma “vivere così” non gli interessa: in un anno, ha perso 40 chili., la: ha l’amiloidosi Il giorno prima di scoprire la diagnosi, si “sentiva un trentenne”. E quando hai vissuto una vita al massimo come quella di, l’età è solo un numero, perché contano altre cose. Con un’intervista al Corriere della Sera, il fotografo 82enne ha parlato della, l’amiloidosi. Non c’è cura, ma non ha paura di morire. A giugno del 2023, si è svegliato con le gambe gonfie: da lì le difficoltà a camminare, la visita all’ospedale, la diagnosi di un problema al cuore.