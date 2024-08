Occorrono politiche lungimiranti per ridurre il debito Scrive Bonanni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’Italia si trova in un momento critico sia a livello continentale che mondiale, colpita da debolezze strutturali epubblico esorbitante. La politica, indipendentemente dal colore, non ha ancora adottato indirizzi economici responsabili sulle priorità del Paese. Questo ha portato ila salire rapidamente a 3mila miliardi di euro, con costi di 90 miliardi in interessi. Gran parte delle élite culturali ha preferito tacere su tali nodi, privando i cittadini più consapevoli di valutazioni e indicazioni economiche e sociali responsabili. Di fronte ai rischi geopolitici inediti e ai cambiamenti economici significativi nelle dinamiche di scambio e negli equilibri di mercato, dobbiamo adottare nuovi e necessari indirizzi per garantire il benessere futuro degli italiani.