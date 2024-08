Nosferatu | una nuova immagine di Lily-Rose Depp dal film di Robert Eggers

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A pochi mesi dall’uscita in sala dell’attesissimo remake del classico dell’horror, diretto da Rober, è stata pubblicata sui social unain anteprima della protagonista. La terrificante foto ci mostra la protagonista, interpretata da, con del sangue che le cola dalla bocca e dagli occhi come se stesse piangendo. L’è estrapolata da un contesto ancora a noi totalmente sconosciuto: potrebbe trattarsi di un’allucinazione del personaggio, così come una scena cardine della storia, ma dovremo aspettare il prossimo Natale per scoprirlo. L’uscita in sala, infatti, è programmata proprio per il 25 Dicembre 2024.