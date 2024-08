Nintendo Indie World | Tantissime novità dall’evento di Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 28 agosto 2024)ha fatto una mossa audace con la pubblicazione simultanea di due eventi di grande impatto: l’e ilDirect: Partner Showcase. Queste presentazioni hanno svelato una serie di titoli in arrivo perSwitch nei prossimi mesi, offrendo ai fan una panoramica entusiasta su ciò che li aspetta nel mondo dei videogiochi. L’ha aperto il ballo con una serie di annunci intriganti. Tra leprincipali, il lancio immediato di Pizza Tower, un platform 2D ad alta velocità che promette corse sfrenate e una dose abbondante di azione e pizza. Inoltre, è stato rilasciato Balatro: Friends of Jimbo, un aggiornamento gratuito per il popolare gioco di costruzione di mazzi che introduce nuove carte ispirate a titoli celebri come The Witcher 3 e Among Us.