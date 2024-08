Naufragio Bayesian indagati anche l’ufficiale di macchina inglese e il marinaio francese in plancia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si allarga l’inchiesta della procura di Termini Imerese (Palermo) che indaga suldel veliero, affondato al largo di Palermo lo scorso 19 agosto. I pm hanno iscritto nel registro deglialtri due componenti dell’equipaggio del veliero di 56 metri. Si tratta dell‘ufficiale diTim Parker Eaton,di 56 anni. Secondo la Procura non avrebbe attivato i sistemi di sicurezza durante la tempesta d’acqua, che avrebbe chiuso tutti i portelloni della sala macchine. Proprio l’allagamento di quella zona è considerato, al momento, uno dei fattori che hanno causato l’affondamento del veliero avvenuto in pochissimi minuti alle 4.10 del mattino. È indagato per omicidio colposo plurimo ecolposo, come il comandante, James Cutfield. IndagatoilMatthew Griffith,di 22 anni.