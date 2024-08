Myrta Merlino svela un durissimo momento vissuto a Pomeriggio 5 | Tremavo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lunedì 2 settembre torna in onda5 con. Per l’occasione, la donna ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui hato in anteprima alcune novità che saranno apportate all’interno del format, ma non solo. La conduttrice ha raccontato anche alcuni episodi difficili che si è trovata a fronteggiare durante il suo primo anno di conduzione di un programma incentrato anche sulla cronaca nera, cosa a cui non era affatto abituata e pronta. Ilpiù difficile5 daIl primo anno di conduzione di5 non è stato semplice. Inizialmente, la donna si è trovata a fare i conti con una situazione del tutto nuova, subentrando dopo tanti anni di conduzione di Barbara d’Urso.