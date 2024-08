MotoGp gli orari del Gp di Spagna 2024 ad Aragon | dove vedere qualifiche sprint e gara Sky Now Tv8

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Torna la. Dopo la grande prova di forza in Austria, tutti sono a caccia di Pecco Bagnaia: uno su tutti Jorge Martin, distante appena 5 punti in classifica e pronto all’ennesimo controsorpasso nel duello per il titolo Mondiale. Ad, i colpi di scena non mancheranno: a 10 gare dalla fine della stagione, è ancora tutto in bilico. Per il Gp di Teurel si tratta di un ritorno: la scorsa stagione, infatti, il circuito venne escluso dalla competizione per effetto dell’iniziale decisione (ritirata proprio da quest’anno) della rotazione dei circuiti spagnoli. Ecco il programma completo del weekend di motori. Glidel weekend inVenerdì 30 agosto le sessioni di prove libere delle tre categorie, con lache chiuderà la giornata con le predelle 14.55, quando i tempi sono già decisivi per l’accesso alla Q2.