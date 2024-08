Morfydd Clark e la sua Galadriel tornano sul red carpet e in TV

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024)torna in TV con la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, mentre la sua interpreteriappare sul redè di ritorno su Prime Video con Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. Serie TV prequel che anticipa gli eventi accaduti nella trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson, è ambientata nella Terra di Mezzo e ripercorre le origini del male incarnate da Sauron.interpreta la coraggiosa elfa, che farà di tutto per contrastare l’oscurità di Mordor. Crediti: Ansa – VelvetMagNegli ultimi anni la popolarità dell’attrice è lievitata vertiginosamente grazie all’universo ideato da J.R.R. Tolkien. In passato, però, ha recitato su grande e piccolo schermo. Qualcuno la ricorderà ad esempio in His Dark Materials – Queste oscure materie, oppure in Dracula.