Mondolfo antica alla scoperta del paese Oggi penultima data

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Penultimo appuntamento, questa sera, per una delle iniziative più apprezzate dell’estate mondolfese: le ‘Passeggiate nell’abitato antico’. Visita gratuitadel centro storico racchiuso nella cortina muraria quattrocentesca firmata da Francesco Di Giorgio Martini, che si è tenuta tutti i mercoledì a partire dal 26 giugno (eccezion fatta per il 14 agosto) e che il 4 settembre vivrà il suo atto conclusivo. Il ritrovo ancheè fissato per le 21 al complesso monumentale di Sant’Agostino, in via Cavour 9, e per arrivarci c’è anche un bus navetta gratuito dal lungomare di Marotta, con fermate al camping Cesano alle 20.15; all’hotel Ambassador alle 20.20; a Villa Valentina alle 20,ì.25; all’hotel Lilly alle 20.30 e al camping Gabbiano alle 20.35. Per usufruire di questo servizio è sufficiente prenotarsi allo 0721.960665.