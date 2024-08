Mentre i giudici bloccano il decreto Cutro il Papa insiste sul recupero dei migranti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo la strage di matrice islamista di Solingen, in Germania, integrazione e controllo dei flussi migratori s’impongono come temi cruciali della nuova stagione. I partiti di estrema destra e sinistra, premiati alle ultime europee, avanzano nei sondaggi anche nelle elezioni locali tedesche in Turingia, Sassonia e Brandeburgo, cavalcando il malcontento di un’immigrazione sregolata che mina la sicurezza interna. Intanto la Francia macronista dell’accoglienza inasprisce le regole sulla cittadinanza nel dipartimento d’oltremare di Mayotte, nell’Oceano Indiano, punto d’arrivo deiclandestini, dopo l’ennesima rivolta. Persino il Brasile di Lula approva nuove norme che rendono più difficile l’ingresso nel Paese. Insomma, anche i paesi più progressisti iniziano a riflettere sulla necessità di aggiornare le regole per far sì che l’ondata migratoria non degeneri nel caos.