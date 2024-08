Lukaku in volo verso l’Italia | arrivo previsto prima di pranzo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Romeluè partito per. L’attaccante belga atteso a Romadiper le visite mediche con il Napoli. Il Napoli è in fermento: Romelusta per atterrare in Italia. L’attaccante belga è pronto a iniziare la sua nuova avventura in azzurro, con le visite mediche programmate per oggi a Roma. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul suo sito: “Romeluè partito da poco in direzione Italia. Il calciatore dovrebbe approdare nel nostro Paese pocodi.” L’operazione, fortemente voluta da Antonio Conte, si chiuderà sulla base di 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Un colpo importante per il Napoli, che si assicura un bomber di caratura internazionale.