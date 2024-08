Louis Vuitton Cup 2024 Tom Slingsby | Mostrato il nostro potenziale solo in un paio di regate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A Barcellona, in Spagna, si è tenuta la conferenza stampa alla vigilia dellaCupdi vela: per NYYC American Magic ha parlato il timoniere Tom, che con “Patriot” è stato l’unico a sconfiggere Emirates Team New Zealand nellepreliminari. Promossa la formula dellepreliminari, utili ad entrare nel clima dellaCup: “È stato davvero interessante per noi vedere tutti i team, i punti di forza e di debolezza, ed è piuttosto interessante vedere come ci si confronta“. Il bilancio al termine dellepreliminari: “Per quanto riguarda noi di American Magic, penso che abbiamoilin undi gare e poi in altre siamo scesi un po’ al di sotto. Dobbiamo essere realisti, non possiamo permettere che ciò accada quando i punti contano“.