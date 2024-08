Lingua blu il virus negli allevamenti della Lombardia | Nessun allarme situazione sotto controllo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Milano, 28 agosto 2204 –blu anche. La conferma arriva dal Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia, Giacomo Zamperini: “Stiamo facendo e faremo tutto il possibile per contenere il contagio. Regionefarà tutto ciò che è necessario per sostenere con ogni mezzo l'attività degli allevatori e del mondo del pastoralismo lombardo. Non serve allarmismo, la??????". La malattia virale non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi), che colpisce in modo particolare gli ovicaprini, è stata segnalata nelle province di Lecco, Como, Bergamo, Pavia, Monza e Brianza. “Voglio rassicurare sul fatto che tutti stiamo facendo egregiamente il nostro dovere, in particolare le ATS e la struttura regionale.