Inter dubbio Lautaro Martinez contro l’Atalanta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) – L’attende con ansia il rientro di. Mister Simone Inzaghi ed i fantallenatori fremono per rivedere in campo la punta di diamante dell’attacco nerazzurro: l’argentino, out nell’ultima giornata di campionato per noie muscolari, può tornare presto a disposizione della sua. Il capitano dei nerazzurri, fermato da una lieve elongazione muscolare all’adduttore dopo l’esordio in campionato, è rimasto fuori dai giochi nella gara di sabato scorsoil Lecce di Luca Gotti. Presto, però, la situazione può cambiare: all’orizzonte infatti c’è la sfida di venerdì seradi Gian Piero Gasperini. Proprio in quell’occasione,potrebbe essere nuovamente convocato da mister Inzaghi.