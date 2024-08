In barca con i marinai per testare antiche parole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La piccola posta di ieri, sul fare il morto e cadere come corpo morto cade, e l’azzardata eventualità che Dante avesse tratto il suo corpo morto dal lessico dei pescatori e dei, mi ha fruttato alcuni commenti variamente istruttivi. Com’era giusto, qualcuno si è soffermato sulla prossimità fra corpo vivo e corpo morto nelle traversate migratorie del Mediterraneo. Anna G. mi ha spedito la fotografia di una lapide del cimitero di Odessa, siglata da un’ancora, e con l’iscrizione – in russo – “I fratelli Shulikin hanno gettato l’ancora qui”. (Mi ha anche detto che Odessa è al buio, come tutta l’Ucraina, che purtroppo non è una notizia, anche se questa volta il buio vuole restare).