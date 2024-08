Frana nel casertano dispersi madre e figlio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) SAN FELICE A CANCELLO (CE) – Due persone risultano disperse a causa di uno smottamento verificatosi nella frazione di Talanico, nel comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. La, provocata dal maltempo, ha travolto un’area già compromessa dalla recente siccità e dagli incendi estivi. A mancare all’appello sono una donna di 74 anni e ildi 42, usciti di casa nel primo pomeriggio e diretti in un appezzamento di loro proprietà situato sull’altura che sovrasta la frazione di Talanico.improvvisa travolgeI due, secondo le prime informazioni, stavano raccogliendo nocciole quando lali ha sorpresi. Lae ilsi sono mossi con un Apecar, un piccolo veicolo a tre ruote, nel tentativo di mettersi in salvo. Tuttavia, il fiume di fango e detriti ha travolto il mezzo, facendolo precipitare in una scarpata.