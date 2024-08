Cena messa all’asta da George Clooney | chi ha vinto?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I fan disono letteralmente impazziti dopo aver saputo dell’asta per lacon lui, ma alla fine chi l’ha vinta? In una mossa che unisce glamour hollywoodiano e impegno sociale,qualche settimana fa, ha deciso di mettereunaesclusiva per due persone nella vibrante città di New York. L’iniziativa è nata con uno scopo decisamente molto nobile: finanziare le attività dellaFoundation for Justice, impegnata nella lotta contro le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.con-Ansa-Notizie.comLa star di Hollywood ha offerto ai suoi ammiratori l’opportunità irripetibile di trascorrere una serata in sua compagnia il prossimo 24 settembre.