Berrettini-Fritz oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

(Di mercoledì 28 agosto 2024) MatteosfideràTaylornell’incontro valido per il secondo turno degli US. Importante banco di prova per il tennista azzurro, che all’esordio ha passeggiato contro Ramos e ora potrà misurarsi con un avversario di alto livello in un palcoscenico importante. Ancheha avuto un debutto molto facile contro Ugo Carabelli e scenderà in campo con i favori del pronostico anche contro. Oltre a giocare in casa, ha infatti vinto tutti e tre i precedenti. Come se non bastasse, è molto più abituato di Matteo a giocare match del genere. Tuttavia è lui il primo ad essere consapevole di non dover sottovalutare il giocatore italiano, che è una mina vagante e può impensierirlo seriamente.