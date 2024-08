Antonio Conte l’uomo che logora i presidenti li tratta come se fossero suoi dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024)chi ce l’ha. Dal momento in cui decidi di affidarti a lui, è chiaro che hai stabilito di abbandonare la tua comfort zone.sposta quotidianamente i confini. Della struttura societaria. Della squadra. Dei singoli calciatori. Di ogni dipendente. Persino dei tifosi. Dal momento in cuimette piede in un club, èse avvenisse una inversione di sovranità. Il padrone è lui. Non si comporta da dipendente. Tutt’al più, fa comprendere che non porta con sé l’argent de poche.del resto faceva l’Avvocato. Lui disegna strategie. Lavora alla crescita complessiva del club. Al trasloco in un’altra dimensione.ha perpetuato a Napoli il miracolo di farsi comprare calciatori che nessun altro allenatore avrebbe osato chiedere. Non è uomo che si lascia soggiogare dall’ambiente. La consuetudine per lui non esiste.