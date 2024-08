Antonello Venditti nella bufera per un incidente durante un concerto a Barletta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ultima esibizione disi è conclusa in un contesto di polemiche accese. L’artista, conosciuto per la sua lunga carriera e le sue canzoni intramontabili, è stato coinvolto in unche ha suscitato indignazione tra il pubblico e sui social media.il, una fan disabile, che si trovava vicino al palco, ha attirato l’attenzione dicon dei gesti che il cantante ha mal interpretato. Convinto di essere oggetto di una contestazione politica,ha reagito con parole dure, rivolgendosi alla ragazza con espressioni come “devi imparare l’educazione” e “non esistono ragazzi speciali“, senza rendersi conto della sua condizione.