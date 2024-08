Addio icona indiscussa Pubblico in lutto per la famosa | ha regalato sorrisi fino all’ultimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La notizia della sua morte ha presto fatto il giro dei social ma non solo. Del resto la “vera regina” e “” era conosciuta da molti per i suoi video ironici e pungenti. Ben prima dell’arrivo di TikTok in realtà. Aveva conquistato un vasto, rendendo virali i suoi contenuti in cui raccontava la vita di tutti i giorni con un mix di umorismo e verità.a Napoli ma, appunto, anche nel mondo dei social per la morte di Pinarella Esposito. Influencer transgender napoletana, era diventata una figura di spicco e nonostante le sue condizioni di salute fossero peggiorate nelle ultime settimane non ha mai smesso di pubblicare contenuti.. Leggi anche: “È morto, siamo tutti tristi”.