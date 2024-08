AccessiWay | le Paralimpiadi spot del flop dell’accessibilità digitale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma – Le Paraolimpiadi di Parigi 2024 che iniziano oggi saranno ricordate come le più inaccessibili edizioni dei Giochi a cinque cerchi della storia. A consegnare la simbolica medaglia di legno sono due report realizzati daItaly, start up under 30 impegnata a promuovere l’accessibilità, che ha analizzato le piattaforme streaming su cui poter seguire gare e risultati dei Giochi e anche i siti delle compagnie aeree sui quali prenotare i voli verso la capitale francese. Quella dell’inclusioneè una sfida che le Istituzioni europee devono affrontare con un vero e proprio cambio culturale che metta l’abbattimento delle barriere digitali, al pari di quelle fisiche, come una grave privazione di diritti e libertà per milioni di cittadini che vivono una forma di disabilità. REPORT PIATTAFORME ONLINE.