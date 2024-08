Vuelta a España 2024 | Giulio Ciccone abbandona la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Unain ombra chiusa nel peggiore dei modi per. L’abruzzese della Lidl-Trek ha dovuto ritirarsi durante la decima tappa della corsa spagnola con arrivo a Baiona a causa di un persistente dolore al ginocchio che lo attanagliava dalla giornata di sabato. Il ciclista azzurro, undicesimo all’ultimo Tour de France, era stato infatti coinvolto in una curiosa caduta assieme a Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) durante l’ottava frazione, da Úbeda a Cazorla, provocata da un capriolo. L’animale ha infatti attraversato la strada, sbilanciando l’iberico che poi ha travolto anche. I due sono finiti a terra e sembravano non aver avuto conseguenze, ma inveceha patito dolori con qualche giorno di ritardo.chiude così unaanonima, senza nessun acuto da parte sua.