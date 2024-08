URBAN CAIRO è disponibile dal 30 agosto con 2OFU

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 27 agosto 2024) Da venerdì 302024 saràin rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il nuovo singolo degli. “” deglisarà fuori dal 30Da venerdì 302024 saràin rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Overdub Recordings), il nuovo singolo degli. Il brano “” segue, come un fil rouge, la sensazione di instabilità mentale presentata nel singolo “Dysphoria”, pubblicato il 28 giugno 2024. Cosa descrive il singolo? I ritornelli, sia nel testo che nell’uso della voce urlata, spiegano come questa mente non riesca a distinguere la realtà dalla fantasia, continuando a vedere la comparsa di questa persona senza più distinguere la realtà dal sogno, dai toni più morbidi e soffici.