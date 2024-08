Tragedia a Bibione bimba di 8 anni muore annegata mentre faceva il bagno in mare

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 27 agosto 2024)(Venezia), unadi 8è mortailin. Il dramma è accaduto vicino alla zona centralissima di piazzale Zenith nella giornata di ieri, lunedì 26 agosto. Cosa è successo. () Leggi anche: Grandine in Italia, strade ridotte a fiumi imbiancati: la situazione Leggi anche: Lutto nel calcio italiano, è morto Eriksson: i sintomi della malattiadi 8È stata trovatagalleggiava vicino alla riva, nella frequentatissima spiaggia davanti a Piazzale Zenith a: per la bambina tedesca di 8di nazionalità tedesca non c’è stato nulla da fare. Lasi è verificata nel tardo pomeriggio di lunedì 26 agosto a, dove viene riportato che la piccola stava trascorrendo le vacanze con i suoi genitori.