Traffico Roma del 27-08-2024 ore 11 | 30

(Di martedì 27 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale chiuso all’infernetto entrato di via Umberto Giordano all’altezza dell’incrocio con via Pietro Castrucci Per consentire operazioni di taglio di un albero proseguono i lavori in via Anastasio II con riduzione di carreggiata l’altezza del viadotto delle Fornaci modifiche alla viabilità per lavori di rifacimento del manto stradale in via Crescenzio tra via Properzio e Piazza Risorgimento prestare attenzione alla segnaletica previste deviazioni anche per le linee bus 39 81 492 e 913 per la giornata di oggi e in particolare dal pomeriggio previste sul Lazio piogge anche a carattere temporalesco emanata allerta meteo gialla lungo il bacino medio del Tevere e i bacini di Liri e Aniene Si raccomanda particolare attenzione nelle zone costiere e in presenza di alberature maggiori ...