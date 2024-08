Temu ha perso 55 miliardi a Wall Street timori sui consumi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) I ricavi deludenti del secondo trimestre e un outlook particolarmente fosco hanno fatto crollare ieri aPdd Holdings, il colosso cinese dell'e-commerce che vende prodotti made in China a basso prezzo avvalendosi delle app Pinduoduo sul mercato domestico eall'estero. Il titolo hail 28,5%, scendendo a 100 dollari e lasciando sul terreno 55di capitalizzazione di Borsa. A Pdd Holding non è bastato esibire un rialzo dei ricavi dell'86%, a 13,4di dollari, e un utile di 4,4, in crescita del 144% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La dinamica del fatturato, in frenata trimestre su trimestre, non è stata pari alle attese del mercato ma soprattutto sono state le previsioni poco confortanti del ceo Chen Lei in conference call a preoccupare gli analisti.