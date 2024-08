Temptation Island grave testimonianza su Alessia Pascarella e Lino Giuliano | cosa starebbero organizzando in segreto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 27 agosto 2024)potrebbero aver preso in giro tutti dopo. I sospetti si fanno sempre più insistenti dopo la conferma della partecipazione di lui al Grande Fratello e la possibile entrata di lei durante il reality (come sostiene il ben informato Alessandro Rosica). Inoltre sono giunte diverse testimonianze sul conto dida parte di persone che conoscono in maniera indiretta l’ex coppia. L’ultimaarrivata a Deianira Marzano recita così: “Ti scrivo con un profilo animo e capisci perché, ti posso dire che loro due si sentono e si confrontano quindi che la gente smettesse di credere a queste manfrine, io li conosco entrambe e se la sono studiata bene.