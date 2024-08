Szczesny a sorpresa | Il mio cuore non c’è più L’ex Juventus si ritira dal calcio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo aver salutato laWojciechdice addio anche algiocato. Con un lungo ed emozionante messaggio spiega ai fans il motivo del ritiro. ANNUNCIO – Dopo la risoluzione del suo contratto con la, dove ha giocato a partire dal 2017, Wojciechlancia aun annuncio. Il portiere polacco ha deciso di lasciare dirsi dalgiocato e lo ha fatto sapere ai suoi supporters con una lunga ed emozionante lettera. Sul proprio profilo Instagramha scritto: «Ho lasciato Varsavia, la mia città natale, nel giugno del 2006, per unirmi all’Arsenal con un sogno: guadagnarmi da vivere grazie al. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio di un viaggio di una vita. Non sapevo che avrei giocato per i più grandi club del mondo e avrei rappresentato il mio paese 84 volte.