Sciopero lavoratori di Start Si stacca la ruota di un autobus | È il sesto episodio in tre anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Ravenna, 27 agosto 2024 – “Per fortuna quando è successo a bordo c’erano solo due persone, sedute, perché se ci fosse stato qualcuno in piedi sarebbe caduto. E per fortuna che è finita in un orto e non contro un pedone o un ciclista, altrimenti l’avrebbe ammazzato”. Per fortuna, insomma, che tutto è andato bene sabato scorso quando, come racconta il sindacalista Raffaele Rossi dalla segreteria provinciale di Fit Cisl, undiRomagna ha perso una, rotolata in un prato accanto alla strada mentre il mezzo percorreva via Stradone, tra la rotonda Germania e Porto Fuori. E non sarebbe la prima volta, dice Rossi, “ma ilo il settimo nel giro di 3nel territorio ravennate. Finora nessuno si è fatto male. L’in casi come questi si blocca, ma il problema è che lapesa 110 chili, a cui dobbiamo aggiungere la forza cinetica data dal movimento.