Schiaffo a Macron Francia nel caos La sinistra diserta le consultazioni

(Di martedì 27 agosto 2024) Diventa sempre più intricata la situazione nella politica francese, dopo che alle elezioni dello scorso Giugno la “grande coalizione” messa insieme per contrastare l’avanzata del Rassemblement National di Marine Le Pen aveva portato a una situazione anomala. Il partito della destra francese, infatti, pur essendosi confermato al primo posto per numero di voti, a causa della legge elettorale era stato penalizzato in termini di seggi guadagnati. A uscire vttoriosa, a sorpresa, era stata ladi Melenchon, con il partito distaccato da entrambi gli schieramenti. Il Presidente transalpino sperava di riuscire a mettere insieme una coalizione di governo escludendo la destra, ma la vittoria di Melenchon ha solo spostato il problema. Ora è laa ribellarsi ai diktat presidenziali.